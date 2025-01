‘Europa herbeoordeelt onderzoeken naar techconcerns’

De Europese Commissie is bezig met een herbeoordeling van haar onderzoeken naar grote techbedrijven als Apple, Meta en Google. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden.

Dit doet Europa op een moment dat techconcerns in de Verenigde Staten er bij de aankomende president Donald Trump op aandringen de belangen van Amerikaanse bedrijven te verdedigen.

Volgens de zakenkrant, die zich baseert op twee functionarissen met kennis van de zaak, kijkt de Commissie opnieuw naar zaken die draaien om de nieuwe Wet op de digitale markten (DMA). Die werd vorig jaar van kracht en moet de macht inperken van bedrijven met digitale platforms waar consumenten of bedrijven amper omheen kunnen.

Alle beslissingen en eventuele boetes zijn nu opgeschort, schrijft de krant. Het technische werk aan de DMA-onderzoeken zou wel doorgaan.

Zuckerberg

De Europese Commissie zegt ‘volledig toegewijd te blijven aan het handhaven’ van de Europese regels. ‘Er is geen vertraging in het afronden van de zaken over niet-naleving, en al helemaal niet als gevolg van politieke overwegingen’, meldt een woordvoerder aan de Financial Times.

Mark Zuckerberg, oprichter en topman van socialemediaconcern Meta, klaagde vorige week in de populaire podcast van Joe Rogan over Europese onderzoeken naar Amerikaanse techbedrijven. Hij sprak de hoop uit dat Trump daar iets tegen zou doen. ‘Hij wil dat Amerika wint’, zei Zuckerberg over de Republikein.

Daarbij moeten we wel opmerken dat Meta de afgelopen jaren al verschillende boetes kreeg opgelegd die het bedrijf miljarden hebben gekost. Maar die kwamen niet exclusief of hoofdzakelijk vanuit de Europese Commissie. Het gaat onder meer om grootschalige privacyschendingen waardoor landen individueel stappen ondernamen. In de VS kreeg het onder meer in 2019 een boete van 5 miljard dollar opgelegd.

Eerdere invoerheffingen

Trump staat erom bekend dat hij niet schroomt voor harde handelsmaatregelen tegen bondgenoten. Tijdens zijn eerste termijn als president voerde hij invoerheffingen op staal en aluminium in die ook golden voor metalen uit de EU.