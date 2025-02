Chatcontrol-wetgeving deels afgezwakt: berichten scannen wordt optioneel

Het Europees wetsvoorstel dat chatapps verplicht om alle berichten te scannen op mogelijk ongepaste inhoud duikt opnieuw op. Het voorstel is sterk afgezwakt, maar blijft verregaande maatregelen bevatten.

Met het Europese voorzitterschap van Polen, is het nu aan dit land om Chatcontrol opnieuw op de agenda te zetten. Nu woensdag is het aan vertegenwoordigers van de lidstaten om dit opnieuw te bespreken.



Aanvankelijk verplichtte Chatcontrol elke aanbieder van berichtenapps om preventief alle berichten te scannen op beelden van kindermisbruik. Dat zette niet alleen de deur open voor foutenmarges, met mogelijk juridische gevolgen. Het was de facto ook een schrapping van encryptie. Zelfs als die overeind bleef bij het verzenden, gaf het overheden in heel Europa de mogelijkheid om berichten te controleren die burgers naar elkaar stuurden.



In de nieuwste versie wordt die verplichte algemene monitoring vrijwillig. Dat wil zeggen dat aanbieders als WhatsApp, Signal, Messenger of Snapchat kunnen kiezen om te scannen. De tekst stelt ook voor dat die doorzoeking enkel verplicht is bij mensen of groepen gelinkt aan kindermisbruik.



Digitaal activist en voormalig Europarlementslid Patrick Breyer zegt blij te zijn met de aanpassing. ‘Dit zou encryptie beschermen en smartphones veilig houden’ stelt hij. Maar hij voegt er ook aan toe dat wanneer apps kiezen om chatberichten te monitoren, het fundamentele rechten blijft schenden.

Nooit anoniem

Een belangrijk punt in het voorstel is dat het niet langer mogelijk mag zijn om anonieme accounts bij e-mailaanbieders of berichtenplatformen aan te maken zonder een identiteitskaart of gezicht te tonen. Zo’n maatregel zou op termijn betekenen dat je nooit echt anoniem kan zijn op het internet.



Breyer merkt op dat zoiets gevolgen zal hebben voor wie gevoelige gesprekken wil voeren, bijvoorbeeld over seksualiteit, maar ook voor klokkenluiders die in de media zaken over hun bedrijf of overheid willen aankaarten.

Niet chatten onder de 16 jaar

In het voorstel staat ook nog een beperking die stelt dat mensen onder de 16 jaar geen communicatieapps kunnen installeren. Zo wil het voorstel grooming tegengaan. Dat kan betekenen dat leeftijdscontrole (en dus ook identiteitscontrole) strenger wordt toegepast wanneer je apps wil installeren.



Breyer merkt op dat dit breder gaat dan klassieke chatapps zoals Snapchat, WhatsApp, Zoom of Facetime. Ook populaire games hebben immers chatcomponenten en vallen daardoor onder die wetgeving. De activist merkt ook op dat zo’n minimumleeftijd makkelijk te omzeilen is en dus vooral hinderlijk in plaats van nuttig is.