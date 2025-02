Vicepresident VS bekritiseert op AI-top de Europese regelgeving

De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de AI-top in Parijs de EU gewaarschuwd niet te ver te gaan met regulering van kunstmatige intelligentie. Hij waarschuwt (westerse) regeringen ook voor partnerschappen met ‘autoritaire regimes die op de lange termijn nooit gunstig zijn’.

Vance, die carrière heeft gemaakt in Silicon Valley, zei onder meer dat overregulering van artificiële intelligentie een bloeiende industrie zou kunnen doden. ‘We zullen er alles aan doen om een AI-beleid te stimuleren dat de groei bevordert’, zei hij. ‘De Verenigde Staten zijn leider op het gebied van AI en onze regering is van plan om dat zo te houden’, voegde hij eraan toe. Hij gaf de speech onder meer voor Ursula Von der Leyen, voorzitter van de EU die hij met de uitspraken lijkt te viseren. De Europese Unie heeft met de AI Act een van de eerste brede reguleringen rond kunstmatige intelligentie.

‘De VS willen met jullie allemaal samenwerken, maar we hebben internationale regelgeving nodig die de ontwikkeling van AI-technologieën aanmoedigt in plaats van ze te verstikken’, zo zei Vance aan de aanwezigen in het Grand Palais.

Hij leek ook te verwijzen naar de Digital Markets Act van de EU, die de macht van grote techbedrijven als Meta en Google aan banden wil leggen. ‘We zullen er alles aan doen om een AI-beleid te stimuleren dat de groei bevordert. Het implementeren van internationale regelgeving die Amerikaanse bedrijven zou kunnen beperken, is een verschrikkelijke fout, niet alleen voor de VS maar ook voor je eigen land’, voegde hij eraan toe. ‘De VS zal dit niet accepteren.’

China niet welkom

Naast de EU, moesten ook andere landen waar de regering Trump een moeilijke relatie mee heeft, er aan geloven in de speech van Vance. Zo waarschuwde hij tegen het afnemen van technologie van autoritaire regimes.

‘Samenwerken met hen is alsof je je natie ketent aan een autoritaire meester die je informatie-infrastructuur wil infiltreren, installeren en overnemen’, stelde Vance op de laatste dag van de top. Hij verwees onder meer naar de ‘zwaar gesponsorde’ 5G-technologie die China exporteert.