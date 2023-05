Fairphone komt met herstelbare hoofdtelefoon

Na een herstelbare smartphone en oortjes, komt Fairphone met een herstelbare en duurzame noise cancelling hoofdtelefoon in twee kleuren.

De Fairbuds XL is een draadloze opvouwbare over-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De 800 mAh batterij gaat tot dertig uur mee, het toestel is IP54 weersbestendig, weegt 330 gram en wordt via usb-c opgeladen. Verder is er ondersteuning voor spraakassistentie.

Geheel in de werkwijze van Fairphone zijn de Fairbuds XL modulair en kan je zelf de voornaamste onderdelen herstellen. De batterij, de oorschelpen, oorkussens en hoofdriem zijn volgens het bedrijf vlot te vervangen.

Duurzame materialen

Die duurzame lijn wordt ook doorgetrokken in de materiaalkeuze. Er wordt Fairtrade goud, vegan leer en gerecycleerd plastic en aluminium gebruik voor de productie van het toestel.

Fairphone Fairbuds XL © Fairphone

De Fairbuds XL is meteen beschikbaar, voor 249 euro. Luisteraars kunnen kiezen tussen een groen of zwart gespikkeld model.

Fairphone is van oorsprong bekend van haar gelijknamige smartphone, intussen zit het aan de Fairphone 4. Intussen bracht het ook haar Fairphone True Wireless Stereo Earbuds uit, kleine oortjes, die nu worden aangevuld met een grotere headset.