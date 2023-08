Generative AI is nu al een bloeiende sector

In zijn onderzoek naar de vijftig meest relevante bedrijven die generatieve AI ontwikkelen ontdekte onderzoeksbureau CBInsights al een bijzonder breed sporende mini-industrie. Met een amalgaam van brede toepassingen én oplossingen die een heel specifiek doel dienen.

Midjourney en ChatGPT zijn inmiddels welbekend, maar de 14,1 miljard dollar (12,8 miljard euro) die volgens CBInsights dit jaar al werd geïnvesteerd in bedrijven die generative AI aanbieden vloeit niet alleen maar naar ‘sexy’ toepassingen om makkelijke studentenpapers te creëren, kluchtige beelden en video’s te maken of de zangstem van een bekende artiest na te bootsen. Generative AI, het soort kunstmatige intelligentie dat nieuwe content creëert, raakt een breed gamma van toepassingen en economische sectoren, zo blijkt uit de Generative AI 50 van het marktstudiebureau.

Zeer specifieke toepassingen

In die lijst van de vijftig meest beloftevolle genAI-startups zitten bijvoorbeeld al zestien bedrijven die heel specifieke, sectorgebonden toepassingen aanbieden. In het onderwijs bijvoorbeeld, waar bijvoorbeeld bedrijven als Ello kinderen beter leren lezen door middel van steminput. In de gezondheidszorg, waar spelers als Navina zorgmedewerkers snel het bos door de bomen helpen zien van ruwe patiëntendata uit verscheidene bronnen. In de biotech is er Cradle, dat helpt om sneller nieuwe proteïnen te ontdekken met behulp van voorspellende kunstmatige intelligentie.

AI-startup Harvey brengt innovatie in de juridische sector door advocatenbureaus te helpen om snel door complexe wetteksten en precedenten te speuren. Augmenta automatiseert delen van het ontwerpproces van gebouwen. En Tavus laat bedrijven toe om hypergepersonaliseerde videomarketing naar klanten te sturen.

Meer dan OpenAI

Maar ook in open veld zijn er al veel meer bedrijven die ontwikkeltools aanbieden dan aleen maar OpenAI, zegt CBInsights: zie bijvoorbeeld concurrenten als Hugging Face en Cohere. En met tools als Diffblue moet ook programmeren in een scripttaal als Java een eitje worden.

Met zijn recente investeringsronde van 10 miljard dollar (9,1 miljard euro) ging OpenAI tijdens de eerste maanden van dit jaar wel al met het meeste verse durfkapitaal lopen, gevolgd door Inflection (AI-gedreven mens-computerinterfaces) met 1,3 miljard dollar (1,18 miljard euro) en AI-researchbedrijf Antrhopic (850 miljoen dollar of 774 miljoen euro).