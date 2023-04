Google laat DeepMind en Brain voortaan samen AI ontwikkelen

Google fuseert het overgenomen DeepMind met haar eigen AI-afdeling Google Brain.

Google Brain was sinds 2011 een onderdeel van Google AI en legt zich toe op deep learning AI. De afdeling is onder meer de maker van TensorFlow.

DeepMind is het in 2010 opgerichte Brits AI-bedrijf dat in 2014 werd overgenomen door Google. Het bedrijf legt zich ook toe op AI en demonstreerde de afgelopen jaren onder meer hoe het zeer sterk werd in gezelschapsspelletjes. Zo kon het de sterkste speler van AlphaGo verslaan. Vorig jaar pakte het uit met een database met bijna alle menselijke eiwitten.

Nu kondigt Alphabet aan dat de twee dochterbedrijven samengaan als Google DeepMind. De leiding komt daarbij in handen van Demis Hassabis, voormalig CEO en medeoprichter van DeepMind.In een blogpost zegt Sundar Pichai, CEO van Alphabet, dat de twee bedrijven samen zullen zorgen dat het een AI-afdeling kan bouwen die meer capabele systemen op een veilige en verantwoorde manier kan ontwikkelen. Hij mikt op een significante versnelling in de vooruitgang van AI met het bedrijf.