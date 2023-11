28 landen pleiten voor samenwerking op wereldwijde AI-top

De Britse conferentie rond AI heeft geleid tot een gemeenschappelijke verklaring van 28 landen, waaronder China, de VS en de EU. Heel concreet is die niet, behalve dat we moeten samenwerken om risico’s aan te pakken.

De tweedaagse top is een initiatief dat mee werd getrokken door de Britse premier Rishi Sunak. Op de conferentie was er consensus dat AI veel mogelijkheden opent, maar ook risico’s met zich meebrengt.

De landen zijn akkoord over de erkenning van een aantal risico’s die AI kan vormen voor cybersecurity, biotechnologie of desinformatie, maar ook voor bijkomende risico’s rond AI zoals vooringenomenheid en (verdwijnende) privacy. Zo werd ook gesteld dat (makers van) krachtige AI-systemen ook een verantwoordelijkheid hebben in wat hun technologie kan veroorzaken.

Op basis van de verklaringen leidt dat niet tot zeer concrete stappen of regels die landen zullen volgen. Maar er werd wel aangekondigd dat Frankrijk volgend jaar een gelijkaardige top zal organiseren, en Zuid-Korea in de komende maanden een virtuele mini-top zal houden over het onderwerp.

Wereldwijde dialoog

Het meest duidelijke statement uit die verklaring is de erkenning van risico’s en dat er nood is aan internationale samenwerking om de risico’s van AI te identificeren en aan te pakken. De nood aan een wereldwijde dialoog en steun voor wetenschappelijk onderzoek wordt daarbij ook vermeld.

Onder de 28 landen die de verklaring ondertekenen zitten onder meer de VS, China, Brazillië, India, Japan, Kenia, Saudi-Arabië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Israël en Canada. België zit daar niet bij, maar de Europese Unie was wel aanwezig als ondertekenaar.