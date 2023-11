AI kan nu (bijna) even goed het weer voorspellen als traditionele meteorologen

Een studie in het blad Science moet aantonen dat een meteorologiemodel van Google’s DeepMind sneller het weer kan voorspellen dan een traditioneel model.

Het model heet GraphCast en zou de meer conventionele methodes om weer te voorspellen tot tien dagen in de toekomst stevig overtreffen. Dat schrijven de makers van de studie die in het peer-reviewed wetenschapsblad Science werd gepubliceerd. In de studie werden de voorspellingen van GraphCast vergeleken met die van het ECMWF, het Europese Centrum voor Middenlange Weersvoorspellingen. Die laatste is een autoriteit onder de conventionele weermodellen.

Sneller en competitief

Het nieuwe model kan op minder dan een minuut voorspellingen maken voor honderden weervariabelen in de volgende tien dagen. Uit de studie blijkt ook dat het model dat accuraat doet, ‘competitief’, volgnes de onderzoekers, in zijn nauwkeurigheid met de modellen van het ECMWF.

Een en ander betekent dat generatieve AI sneller dan voorzien vooruitgang maakt in weersvoorspelingen. GraphCast is een machinelearningmodel gebaseerd op een neuraal netwerk, en werd getraind op historische weerdata van ECMWF van de voorbije veertig jaar. Wel is het model nog niet beter dan conventionele methodes in alle scenario’s. Vooral het voorspellen van extremer weer, zoals de plotse versterking van Orkaan Otis, eind oktober, ligt nog moeilijk. De onderzoekers stellen dan ook niet voor om meteorologen te gaan vervangen door een AI-model, wel zou het als ondersteuning kunnen dienen.