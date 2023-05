AI-pionier verlaat Google om over de gevaren van de technologie te kunnen spreken

Dr. Geoffrey Hinton, de ‘peetvader van AI’, stapt op bij Google. De man zegt aan The New York Times dat hij zich zorgen maakt over de mogelijke risico’s die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt.

Geoffrey Hinton is een van de pioniers van de AI, en werkte onder meer mee aan de technologie achter veel van de huidige generatieve AI-systemen. In een interview aan de New York Times zegt hij dat hij zich nu zorgen maakt over de toekomst van die systemen, en de risico’s ervan voor bijvoorbeeld desinformatie, jobverlies en meer.

Hinton is 75 en werkt al sinds 1972 aan kunstmatige intelligentie en heeft mee technieken ontwikkeld voor het trainen van neurale netwerken. Hij stond ook aan de wieg van AlexNet, een systeem dat in 2012 een doorbraak betekende in machine vision en deep learning. In 2018 won hij een Turing Award, samen met Yoshua Bengio en Yann LeCun.

Hij werkt ondertussen sinds 2013 voor Google maar lijkt nu dus met enige spijt op zijn carrière terug te kijken. Vooral de huidige wapenwedloop rond AI tussen de techgiganten (in de eerste plaats dan Google en Microsoft) baart hem zorgen, zegt hij aan de krant. Hij vreest dat dit soort race alleen maar via wetten kan worden ingedijkt en verkiest samenwerking tussen wetenschappers om te vermijden dat AI aan onze controle ontsnapt. Zijn grootste vrees is dat AI de mensheid kan bedreigen, als deze systemen onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen.

De angst voor de snelle ontwikkeling van AI is niet nieuw. Generatieve AI is de voorbije maanden door een gigantische evolutie gegaan. Met de openbare lancering van ChatGPT, eind vorig jaar, startte ook meteen een race tussen techgiganten als Microsoft (dat in ChatGPT heeft geïnvesteerd) en concurrenten als Google en Meta, die veel geld en mankracht overhebben om ‘de sterkste’ AI te ontwikkelen. Het noopte een reeks experts in maart om een petitie te lanceren die vraagt om een pauze in AI-ontwikkeling.

Hinton heeft die overigens niet ondertekent. In een tweet verduidelijkt hij dat hij geen kritiek wil hebben op Google, dat volgens hem wel verantwoordelijk met AI omgaat. Wel wil hij de bredere gevaren van de technologie kunnen aankaarten zonder met het bedrijf te worden geassocieerd.