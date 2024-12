AI trekt kwart van Europees VC-kapitaal naar zich toe

Het gaat goed met de Europese AI-wereld, dank u: afgelopen jaren wisten de start-ups in die sector maar liefst een kwart van al het venture-kapitaal naar zich toe te trekken.

Het is VC-bedrijf Balderton Capital dat het berekende: 25 procent van alle VC-geld, goed voor zo’n 13.7 miljard dollar, ging dit jaar naar start-ups in AI. Vier jaar geleden was dat nog maar vijftien procent, en die flinke stijging leverde ook op in de vorm van nieuwe unicorns als Poolside en Wayve. Conclusie volgens James Wise, partner van Balderton? ‘Je ziet dat het als AI-start-up in Europa mogelijk is om in een vroeg stadium honderden miljoenen, zelfs miljarden op te halen, net als in de Verenigde Staten.’

Met die visie wil hij het ‘echt wel negatieve verhaal’ rond Europa tegengaan. Immers: alles opgeteld zijn de Europese AI-bedrijven in die vier jaar verdubbeld in waarde tot een interessante 508 miljard dollar. Dat wil zeggen dat ze ondertussen vijftien procent van de tech sector vertegenwoordigen. Europese bedrijven hebben dus kapitaal beschikbaar, zelfs al komt het niet altijd uit Europa zelf. Want ook Amerikaanse AI-bedrijven zien ons continent als een reservoir aan talent om uit te putten. Of zoals Wise het tegen TechCrunch uitdrukte: ‘we zijn misschien nog altijd een afkooksel van de Amerikaanse markt, we hangen er van af, maar het is niet alsof hier niets gebeurt. Hier bestaat ook een levendig ecosysteem.’

Behalve in waarde, laat de AI-sector zijn gewicht langzamerhand ook in tewerkstellingscijfers uitdrukken. Op dit moment zijn immers zo’n 349.000 mensen aan de slag bij Europese AI-bedrijven; zo maar even 168 procent meer dan vier jaar terug.

Voorlopig valt het dus wel mee met dat ‘AI neemt onze job af.’