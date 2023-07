‘Amerikaanse toezichthouder heeft vragen voor ChatGPT’

De Amerikaanse consumentenwaakhond, de FTC, neemt volgens verschillende Amerikaanse media chatbot ChatGPT in het vizier voor mogelijke inbreuken op gebruikersgegevens.

Ontwikkelaar OpenAI keeg volgens de kranten The Washington Post en The New York Times een vragenlijst in de bus met vragen rond de gevaren voor consumenten. De Federal Trade Commission of FTC is daarbij vooral gefocust op de omgang met gebruikersgegevens en voorvallen waarbij ChatGPT een tekst met foute gegevens produceerde over personen.

Zo vraagt de FTC aan OpenAI om gedetailleerde beschrijvingen te geven van klachten die het bedrijf heeft ontvangen. Bijvoorbeeld na ‘valse, misleidende, kleinerende of schadelijke’ uitspraken over mensen door ChatGPT. De bot kan op basis van artificiële intelligentie zelf teksten opstellen. De voorbije maanden waren er meerdere gevallen waarbij de chatbot onwaarheden produceerde over personen, wat reputatieschade kan veroorzaken.

De FTC vraagt verder ook naar informatie over een beveiligingsincident dat OpenAI in maart bekendmaakte. Door een bug in het systeem konden sommige gebruikers onder meer de chatgeschiedenis van anderen bekijken. OpenAI heeft al aangegeven dat het aantal mensen dat hier iets van merkte ‘extreem laag’ was. Mocht de toezichthouder constateren dat OpenAI regels overtreedt, dan kunnen boetes volgen.