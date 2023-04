Antwerpse BlackBear opent AI Development Studio

Na vijf jaar Purple Panda lanceren de Antwerpse ondernemers Rik Van Kerckhoven en Nick Haverals een nieuwe venture met de naam BlackBear. Het betreft een AI Development Studio voor de ontwikkeling van innovatieve producten. Met InstaNovel, TwitterGPT en getChunky zijn daar intussen al een paar voorbeelden van gelost.

Met de nieuwe AI Development Studio willen de oprichters zowel bouwen aan hun eigen producten als aan die van klanten. ‘Want de vraag is enorm groot’, klinkt het. ‘BlackBear zal twee aspecten combineren: agency/consultancy en launchpad. Het eerste luik begeleidt bedrijven bij het implementeren van AI om hun productiviteit te boosten en problemen aan te pakken. Het tweede luik staat dan weer in voor het ontwikkelen van eigen AI-based bedrijven.’

‘AI is anders’

Met Purple Panda, dat in 2018 het levenslicht zag, focusten Haverals en Van Kerckhoven zich aanvankelijk op het bouwen van websites. Maar al snel kwamen daar ook performance marketing en digitale strategie bij. ‘En toen barstte de AI-bom’, klinkt het bij de ondernemers. ‘We zagen doorheen de jaren veel trends passeren, van crypto over voice tot AR, maar nooit hadden we het gevoel: dit is the next big thing. AI is anders. Dát gaat de wereld veranderen’, zegt Rik Van Kerckhoven.

De ondernemers begonnen meteen volop te experimenteren met de nieuwe technologie, en dat leidde al snel tot verschillende tools als InstaNovel, TwitterGPT en getChunky. Waar InstaNovel één zin omvormt in een volledig boekje met hoofdstukken en afbeeldingen, genereert de Chrome-extensie TwitterGPT een waaier aan mogelijke antwoorden op een tweet. De selfservicetool getChunky creëert dan weer snel een chatbot voor websites.