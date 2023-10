AP Hogeschool krijgt 400.000 euro voor onderzoek AI in de creatieve sector

Het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO) geeft de AP Hogeschool Antwerpen 400.000 euro voor een twee jaar durend onderzoek naar de meerwaarde die AI oplevert voor de creatieve industrie en de drempels die de technologie ervoor opwerpt. Het project wordt uitgewerkt met mediapartners als de openbare omroep VRT en een rist van reclame-, marketing- en designbureaus.

De AP Hogeschool Antwerpen doet al vier jaar aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar AI die specifiek gericht is op de creatieve sector, zegt de onderwijsinstelling. De bacheloropleiding Grafische en Digitale Media maakt bijvoorbeeld al gebruik van generatieve AI om de visuele stijl van een merk of video te bepalen. Het is een technologie die ook studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten gebruiken: text-to-image-algoritmen zijn volgens de scholen bijzinder handig om nieuwe ideeën en perspectieven snel uit te werken in een hoogkwalitatief prototype.

AI-gecreëerde concept art voor een VR-installatie over ecosystemen (Beeld AP Hogeschool)

Juiste plaats

Maar bijvoorbeeld de recente scenaristenstaking in Hollywood werpt ook heel wat bezorgdheid op over de sector waarin de studenten in een nabije toekomst zullen terechtkomen. Om die weg te nemen, zegt de hogeschool, moet er onderzocht worden op welke manier AI de beste impact maakt in het beroep. Dat snel visueel stroomlijnen van ideeën is zo’n mogelijke functie van AI die het echte creatieve proces niet in de weg loopt.

Co-creatie

‘Binnen dit project staat juist de co-creatie tussen mens en AI centraal’, zegt Jeroen Cluckers, creative lead van het Creative AI-project. ‘AI is een ondersteunende tool voor de creatieve professional die we in zijn rol willen versterken. Generative AI-tools zijn instrumenten voor de creatieve professional van morgen. Maar aangepaste vaardigheden zijn nodig om ze optimaal te bespelen. En net dat gaan we aanleren aan Vlaamse creatieve bedrijven.’

Bij die cluster van bedrijven uit de media-, design- en marketingsector die zich rond het project schaarden zitten onder meer de VRT, Duval Union, Roularta, Famous Grey en Hotel Hungaria.