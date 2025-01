Apple gaat AI-tools updaten na klachten over fouten in nieuwsberichten

Apple belooft in de komende weken een update van zijn AI-tool Apple Intelligence na een klacht van de Britse omroep BBC over verkeerde samenvattingen van zijn nieuwsberichten. IPhone-gebruikers kregen foute nieuwsalerts te zien.

De door artificiële intelligentie aangestuurde diensten in de nieuwste iPhones leverden onder meer een samengevat BBC-nieuwsbericht af over Luigi Mangione, de man die ervan wordt beschuldigd de topman van UnitedHealthcare te hebben gedood. Volgens het bericht had de man zichzelf doodgeschoten, wat niet klopte.

Vorige week volgde dan een notificatie over BBC Sport-berichten. Daarin luidde het dat Luke Littler dartskampioen was geworden, terwijl de wedstrijd nog moest beginnen. De Spaanse tennisspeler Rafael Nadal zou dan weer uit de kast gekomen zijn als homo, wat opnieuw niet juist was.

Betafase

De AI-tool van Apple moet gebruikers een snelle samenvatting geven van meldingen die ze gemist zouden kunnen hebben. De BBC klaagde aan dat de samenvattingen de originele BBC-berichten niet correct weergeven en soms helemaal tegenspreken. ‘Apple moet deze problemen dringend aanpakken want de juistheid van ons nieuws is cruciaal om het vertrouwen te behouden’, stelde de omroep.

Apple belooft een update. Het bedrijf wijst er in een statement ook op dat de AI-tools nog in betafase zitten en dat er voortdurend verbeteringen worden aangebracht met hulp van gebruikers.