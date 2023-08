ASS-school De Lift start met AI-training

De Lift Education, waar jongeren met een autismespectrumprofiel een aangepaste informaticaopleiding krijgen, richt met Detail een bedrijf op waar mensen met ASS zich toeleggen op zeer repetitieve taken rond annotatie en labeling.

De Lift uit Diest bestaat al negen jaar en vangt jongeren op die door hun vorm van autisme niet in het reguliere onderwijs passen. Ze krijgen er een afgestemd lessenpakket met veel informatica en aangepaste stageplaatsen.

Nu gaat de organisatie een stap verder met de oprichting van Detail vzw, een bedrijf dat mensen met een autismespectrumprofiel in dienst neemt en zich toelegt op annotatie en labeling van beelden. De organisatie ligt zo in het verlengde van wat Passwerk al 15 jaar lang doet. Dirk Rombaut van Passwerk zetelt overigens mee in raad van bestuur van Detail.

“Veel van onze leerlingen zijn visueel gefocust, waar Passwerk meer focust op analytisch denken. Van daaruit werken we momenteel voor VITO en andere bedrijven,” legt Bert Beelen, voorzitter van de raad van Bestuur van De Lift Education en Detail uit.

Aangepaste werkomgeving

De nood aan een aangepaste omgeving is er wel, benadrukt Annemie Willekens, directeur van De Lift en ook bestuurslid bij Detail. “Het is een niche op de arbeidsmarkt. Veel plekken bieden wel ondersteuning en jobcoaching, maar vaak zijn dat bedrijven met collectief maatwerk: wel repetitief, maar vooral handenarbeid en niet computergerelateerd. Dat is niet altijd de beste plek voor onze jongeren omdat er onder andere geen aanbod op maat is of er collectieve pauzes worden gehouden, dat is niet iets voor onze doelgroep.”

Beelden analyseren om AI te trainen

De focus op annotatie en labeling combineert de noden van sommige bedrijven met de kwaliteiten van werknemers met autisme, zoals een sterk oog voor detail en gefocust blijven op zeer repetitieve taken. Zo werden voor VITO dronebeelden geanalyseerd waar Detail de peren op foto’s van een boomgaard ging aanduiden. Die aanduiding wordt gebruikt om AI te trainen om de peren automatisch te herkennen. Voor een bedrijf als Adesa, dat tweedehands auto’s verkoopt, werden meer dan 15.000 foto’s bekeken. Daar duidden de werknemers aan wat de voor- of achterkant was en om welk type wagen het ging.

Vandaag start Detail met drie werknemers, de ambitie is om binnen drie jaar twintig mensen met een autismespectrumprofiel in dienst te hebben. De organisatie beperkt zich daarbij overigens niet tot oud-studenten van De Lift, ook externe mensen zijn welkom om er aan de slag te gaan. Bedrijven die interesse hebben om samen te werken met Detail kunnen terecht op Oogvoordetail.be.