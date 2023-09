Auteur Game of Thrones en andere schrijvers dienen klacht in tegen bedrijf achter ChatGPT

George R.R. Martin, auteur van de ‘Game of Thrones’-reeks, en zestien andere schrijvers hebben het Amerikaanse bedrijf OpenAI ervan beschuldigd ‘zonder toestemming’ gebruik te maken van hun werken om een computermodel te trainen. Dat model met artificiële intelligentie (AI) vormt de basis van ChatGPT, software die in staat is allerlei soorten teksten te produceren na een eenvoudig verzoek.

‘In de kern zijn die algoritmes systematische diefstal op grote schaal’, oordeelden de advocaten. De eis werd georganiseerd door de Author’s Guild, een Amerikaanse belangenorganisatie van schrijvers. Naast George R.R. Martin, sloten ook auteurs John Grisham, David Baldacci, Sylvia Day en Jonathan Franzen zich aan. De klacht werd dinsdag ingediend bij een federale rechtbank in New York.

Heel wat andere artiesten, organisaties en programmeurs hebben al klachten ingediend tegen OpenAI of zijn concurrenten. ‘Het taalmodel brengt het vermogen van schrijvers om in hun levensonderhoud te voorzien in gevaar’, klinkt het bij de advocaten. ‘Iedereen is in staat om automatisch en gratis (of voor een zeer lage prijs) teksten te genereren waarvoor ze anders schrijvers zouden betalen.’

De advocaten merken ook op dat de AI-tool inhoud kan produceren, gebaseerd op de stijl van bepaalde auteurs. ‘Op een onrechtvaardige en perverse manier (…) veranderen de opzettelijke kopieën van (het werk van) de schrijvers hun boeken in de motor van hun eigen vernietiging’, aldus de klacht. De gilde en de auteurs eisen een schadevergoeding en een verbod op het gebruik van boeken die met auteursrechten beschermd zijn voor taalmodellen ‘zonder uitdrukkelijke toestemming’.

OpenAI heeft de chatrobot ontwikkeld op basis van talloze teksten die online beschikbaar waren. Het bedrijf heeft nog niet verduidelijkt welke werken of sites ze daarvoor hebben gebruikt. OpenAI wordt al vervolgd in gelijkaardige rechtszaken.