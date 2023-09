Auteurs op Amazon mogen ‘maar’ drie boeken per dag publiceren

Het gaat om een maatregel om een vloedgolf aan AI-gegenereerde boeken tegen te gaan.

De nieuwe regel wordt ingevoerd op het Kindle Direct Publishing platform van Amazon. Dat laat auteurs toe om hun eigen boeken online te publiceren voor een groter publiek. De regel komt er na een toevloed van nieuw materiaal, waarvan vermoed wordt dat het door AI werd gegenereerd. Volgens de nieuwe regel krijgen ‘auteurs’ nu een limiet van drie nieuwe boeken die ze per dag mogen publiceren. Voorheen was er geen limiet. Het aantal kan ook nog worden aangepast ‘als dat nodig blijkt’, aldus Amazon.

Als we eerlijk zijn is ‘drie boeken per dag’ nog altijd een onrealistisch aantal voor werken die door een mens zijn geschreven, maar AI-gegenereerde boeken zijn duidelijk wel toegestaan op Amazon. In een mededeling meldt de e-retailer dat hij ‘actief de snelle evolutie van generatieve AI monitort, en de impact ervan op lezen, schrijven en publiceren’. Nog volgens Amazon zullen maar erg weinig uitgevers iets voelen van de aanpassing.

Stortvloed

De voorbije weken zagen meerdere rapporten over door AI gegenereerde boeken op Amazon. Zo zag schrijfster Jane Friedman haar naam verschijnen op boeken die ze niet hadden geschreven. Enkele uitgevers zouden ook geld verdienen door massaal boeken over elk mogelijk onderwerp te genereren en te verkopen. . Die hebben meestal geen al te goede reputatie. Zo kregen amateur-paddenstoelenplukkers begin september nog de raad om weg te blijven van nieuwe gidsen over de hobby. Een reeks door AI-gegenereerde plukgidsen zou zware fouten bevatten en hen mogelijk richting giftige paddenstoel sturen.

Amazon zelf probeert zijn reputatie min of meer te redden door regels in te voeren waarbij een uitgever moet aangeven of een boek al dan niet door AI gegenereerd werd, of geschreven met ‘assistentie van AI’, bijvoorbeeld bij het redigeren en corrigeren. Hoe Amazon die claims controleert, is daarbij niet meteen duidelijk.