België moet een tandje bijsteken op AI-gebied: het nieuwe Britse plan wijst de weg

Als België het enorme potentieel van AI-technologie wil benutten – wat absoluut noodzakelijk is – dan moeten we ons laten inspireren door het recente, ambitieuze actieplan in het Verenigd Koninkrijk, zegt de directeur van Google België.

Vijftig concrete actiegebieden met scherpe deadlines, ambitieuze doelstellingen en significante, duidelijke investeringen. Dat is het recept om een belangrijke speler te worden op het vlak van AI – iets waar België zich nog in een overgangsfase bevindt. We hoeven echter alleen maar over het Kanaal te kijken voor zo’n uitgebreid actieplan, dat begin dit jaar door de Britse regering werd aangekondigd. Plannen klinken vaak mooi, maar dit plan bevat echt daadkracht en overtuiging. Het zorgt voor de nodige verschuiving van risicobeperking naar het grijpen van kansen binnen AI. Het straalt de bereidheid uit om de internationale concurrentiepositie te versterken. Hier moeten we in België ook voor in actie schieten.

De ernst van de situatie is duidelijk, zoals in september ook werd benadrukt in het rapport van voormalig ECB-voorzitter Mario Draghi, waarin hij een afname van Europa’s concurrentievermogen beschreef. De reden is grotendeels een tragere technologische ontwikkeling en beperkte innovatie. Zoals Draghi zegt: ‘Nu de wereld op de drempel staat van een AI-revolutie, kan Europa het zich niet veroorloven vast te houden aan technologieën en industrieën uit de vorige eeuw’.

AI Opportunity Action Plan

Google ondersteunt de Europese AI Act, die streeft naar een evenwicht tussen innovatiebevordering en risicobeheersing. De juiste implementatie van deze wetgeving is essentieel voor Europa’s concurrentiepositie. Zeker als je weet dat generatieve AI de komende tien jaar kan bijdragen aan een groei van negen procent van het Belgische bbp, wat neerkomt op 45 à 50 miljard euro. Het Britse AI Opportunity Action Plan biedt hiervoor waardevolle inzichten, niet alleen voor België, maar voor heel Europa.

Om een voorbeeld te geven: het Verenigd Koninkrijk gaat fors investeren in rekenkracht en supercomputers om de publieke computercapaciteit met een factor twintig te vergroten. Ze introduceren AI Growth Zones met verbeterde toegang tot elektriciteit en flexibele goedkeuringsprocessen om innovatie en AI-infrastructuur te stimuleren. Daarnaast wordt een AI-gerelateerde energieraad opgericht om te zorgen voor de benodigde energie uit hernieuwbare, innovatieve energiebronnen.

We hebben een serieus, ambitieus en concreet plan nodig dat ons midden in de AI-wedstrijd plaatst. Tom De Block Directeur Google België

De Britse regering zal ook een nationale databibliotheek ontwikkelen met publieke data die gebruikt kunnen worden in innovatieprojecten. Daarnaast worden flexibele pilootprojecten geïntroduceerd om AI in de publieke sector te gebruiken. Nieuwe gerichte maatregelen moeten talent van over de hele wereld aantrekken en tegelijkertijd zorgen voor opleiding en bijscholing van de eigen beroepsbevolking op het gebied van AI.

Ten slotte creëren de Britten een centrale functie bij 10 Downing Street met als enige doel het versterken van AI-capaciteiten. En herzien ze wetgeving zodat deze zowel noodzakelijke risico’s aanpakt als concurrentievermogen en innovatie stimuleert.

Natuurlijk zal het echte bewijs uiteindelijk liggen in de uitvoering van het plan, maar het is tijd voor België om dit voorbeeld te volgen, voortbouwend op het bestaande AI-strategierapport. Niet met intentieverklaringen, maar met een serieus, ambitieus en concreet plan dat ons midden in de AI-wedstrijd plaatst.