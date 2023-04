Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit pleit voor Europese aanpak ChatGPT

Voorlopig blijft de Italiaanse blokkering van ChatGPT beperkt tot het land zelf. In België lijken er geen gelijkaardige plannen, maar de GBA pleit wel voor een Europese aanpak als het zo ver zou komen.

In Italië besloot de Garante per la protezione dei dati personali, de tegenhanger van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dat OpenAI haar ChatGPT tool voorlopig niet langer mocht aanbieden in Italië. Eerst moet het bedrijf meer duiding geven bij hoe het omgaat met data. Intussen is de dienst, op basis van geolocatie, door OpenAI geblokkeerd in het land.

Data News vroeg aan de GBA of de Italiaanse beslissing gevolgen heeft voor ons land en of er ook in ons land zulke plannen bestaan. Dat eerste is niet het geval. De GBA wijst er op dat OpenAI geen hoofdkantoor in Europa heeft, waardoor nationale autoriteiten zelf kunnen kiezen of ze hier tegen optreden.

Over soortgelijke plannen voor ons land spreekt de GBA zich niet expliciet uit. Als het ernstige aanwijzingen ontvangt dan kan het beslissen om de gegevensverwerking te onderzoeken, maar de GBA mag wettelijk gezien niet communiceren over lopende zaken, vertelt het aan onze redactie.

Beperkte middelen

In de marge daarvan benadrukt de organisatie wel dat het niet efficiënt zou zijn, gezien de Italiaanse autoriteit al met zo’n ondezoek is begonnen en gezien de GBA over beperkte middelen beschikt. ‘Aangezien deze gegevensverwerkingen alle personen op Europees grondgebied (en zelfs daarbuiten) betreft, is de GBA van oordeel dat deze kwestie eerder op Europees niveau moet worden besproken.’ Aldus de GBA in een reactie aan Data News.