Britten zetten AI in om toetsen wiskunde en biologie te verbeteren

Een AI-tool die leerkrachten verbeterwerk uit handen neemt en feedback geeft op maat van de student? De Britse overheid wil het alvast een kans geven.

King’s College Londen (KCL) is een van de zestien start-ups en universiteiten die door het Britse ministerie van Onderwijs zijn uitgekozen om een geavanceerde AI-tool voor docenten te ontwikkelen. Hoogleraar Computerwetenschappen Yulan He van KCL zal een platform creëren voor docenten waarmee middelbare scholieren uit wetenschappelijke richtingen een gepersonaliseerde beoordeling en feedback krijgen.

De Britse overheid heeft voor de ontwikkeling een miljoen Britse pond over, omgerekend zo’n 1,2 miljoen euro. Het project maakt deel uit van een onlangs aangekondigd plan kunstmatige intelligentie een ‘turbostart’ in de publieke sector te geven om groei te stimuleren en bepaalde diensten efficiënter te leveren.

Werkdruk verlagen

De nieuwe tool heeft onder meer als doel om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen door correctiewerk en feedback te automatiseren. ‘Maar we willen verder gaan dan alleen het juiste antwoord geven’, zegt Yulan He. ‘Het doel is ook om zeer persoonlijke feedback te geven, afgestemd op het kennisniveau en het curriculum van de leerling in kwestie.’

‘Het is algemeen geweten dat gepersonaliseerde feedback een positieve invloed heeft op de prestaties van leerlingen. Deze tool zal hen helpen om hun misvattingen en fouten beter te begrijpen’, legt ze uit.

Patronen herkennen

De AI-tool zal in staat moeten zijn om patronen te herkennen in de prestaties van leerlingen, zodat leerling en docent duidelijk zien waar hardnekkige fouten blijven opduiken. De leerkracht kan deze gegevens dan extrapoleren naar de hele klas en conclusies trekken over waar de klas punten verliest en waar hij moet ingrijpen.

Leerkrachten zullen met het systeem kunnen communiceren via een chatinterface, vergelijkbaar met die van ChatGPT, waarbij ze de tool kunnen vragen om aanpassingen te maken. Uiteindelijk zullen ze zelfs vragen kunnen stellen over hun leerlingen. De AI-tool geeft dan feedback over de klas.

Hallucinaties

Om het gekende probleem van ‘hallucinaties’ te beperken (AI die aan het hallucineren slaat en onjuiste of onnauwkeurige informatie geeft) zullen krachtige verificatiemethoden worden geïntegreerd. Bovendien zal de tool voorafgaand uitgebreid worden getest door docenten en studenten.