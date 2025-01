CES 2025: een robotstofzuiger met een robotarm

Wie dacht dat de vooruitgang van robotstofzuigers wat was stilgevallen nu de dingen minder van de trap stuiken of tegen de muur botsen, heeft het mis. Roborock, een concurrent voor de bekende Roomba, voegt zowaar een arm toe die dingen kan oprapen.

Op CES kondigt de genoemde Roborock de Saros Z70 aan. Het toestel is uitgerust met wat Roborock zelf de volgende evolutie noemt in robotstofzuigers: een robotarm. Idee daarachter is dat het toestel niet langer een rondslingerende sok of lego-creatie moet ontwijken, maar hem gewoon kan oprapen en in een bak kan deponeren. Een robotstofzuiger die ook een beetje opruimt, dus.

Het idee van een robotarm op een stofzuiger is niet nieuw, maar was tot nu toe vrij moeilijk om te implementeren. De robotarmen zijn vrij duur om in grote hoeveelheden te produceren, en het is nog maar de vraag of ze makkelijk te repareren zijn. Die van Roborock zou alvast obstakels kunnen detecteren en verwijderen tot 300 gram. Dat lijkt dan vooral te gaan om sokken en andere rondslingerende kledingstukken. Het systeem zal standaard eerst de vloer stofzuigen, voordat het terugkeert om verschillende obstakels op te rapen.

De Saros Z70 kost zo’n 1.600 dollar en zou vanaf 10 februari beschikbaar worden in de Verenigde Staten.