CES 2025: Nvidia stelt persoonlijke supercomputer en nieuwe GPU’s voor

De chipgigant toont op een keynote op CES in Las Vegas een nieuwe AI-computer, een reeks nieuwe GPU’s en ‘wereldmodellen’ voor AI.

Nvidia maakt niet langer alleen de chips die de AI van deze wereld moeten helpen trainen, de chipmaker gaat ook persoonlijke supercomputers uitbrengen. Dat kondigde Jensen Huang, CEO van Nvidia, aan op een persconferentie aan de start van de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Het toestel, genaamd Digits, heeft de grootte van een desktopcomputer en lijkt design-gewijs wat op een Mac Mini. Het bevat echter een GB10 Grace Blackwell Superchip. Daarmee zou je thuis op je bureau gesofisticeerde AI-modellen kunnen draaien met, misschien ook belangrijk, aanvoer van het gewone elektriciteitsnet. Het systeem kan modellen aan met tot 200 miljard parameters, maar daar moet je wel wat voor neertellen: prijzen voor het toestel beginnen bij 3.000 dollar. ‘Met Project Digits komt de Grace Blackwell Superchip naar miljoenen ontwikkelaars,’ aldus Jensen Huang. ‘Door een AI supercomputer op het bureau te zetten van elke datawetenschapper, AI-onderzoeker en student geven we hen de kans om mee het AI-tijdperk vorm te geven.’

Het toestel heeft onder de motorkap 128 GB aan geheugen en tot 4 TB aan NvMe-opslag. Wie nog meer kracht wil, kan er twee aan elkaar hangen om modellen te draaien met tot 405 miljard parameters. Ter vergelijking, dat komt overeen met de paremeters van Llama 3.1, het nieuwste AI-model van Meta.

Gaming chips en wereldmodellen

Naast de supercomputer kondigt Nvidia ook wat aan voor zijn traditionele klanten, de gamers. Zo toont Huang in Vegas een nieuwe generatie van zijn gamingchips, de RTX 50-serie. Deze grafische kaarten gebruiken Nvidia’s eigen Blackwell AI-technologie om filmische beelden op je comptuerscherm te toveren. Ze kosten van 549 dollar tot 1.999 dollar. Voor de liefhebbers: het vlaggenschip, de RTX 5090, bevat voor die tweeduizend dollar 92 miljard transistoren, 4.000 AT TOPS, 380 ray-tracing TFLOPS en 1,8 TB/s aan bandbreedte. Vanaf maart zal je ook laptops kunnen kopen met deze GPU’s ingebouwd, onder meer bij Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI en Razer.

Naast de nieuwe chip en de nieuwe supercomputer toonde Nvidia in Vegas ook zijn plannen om eigen wereldmodellen te gaan maken. Dat zijn AI-modellen die geïnspireerd zijn op de mentale modellen die mensen over de wereld rondom zich hebben. Het bedrijf zal een familie van deze wereldmodellen beschikbaar maken, de Cosmos World Foundation Models, die realistische omgevingen kunnen genereren. Bedoeling is dat onderzoekers en ontwikkelaars ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een fabrieksvloer te simuleren waar ze dan de kunstmatige intelligentie voor hun, we zeggen maar wat, zelfrijdende vorkheftruck, kunnen trainen.