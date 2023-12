ChatGPT in de top-10 van meest invloedrijke onderzoekers

In de top tien van invloedrijke onderzoekers, die elk jaar door het wetenschappelijke tijdschrift Nature wordt gepubliceerd, is voor het eerst een niet-menselijke onderzoeker opgenomen: ChatGPT.

De door AI (kunstmatige intelligentie) ondersteunde chatrobot ChatGPT heeft namelijk een plaats gekregen in de lijst, die dit jaar wel elf namen telt. ‘ChatGPT heeft dit jaar het nieuws gedomineerd en zijn invloed is voelbaar in de hele wetenschap – en in de maatschappij’, zegt Richard Monastersky, de hoofdredacteur van Nature. ‘Hij heeft wetenschappelijke werken mee opgesteld – soms in het geheim. Hij maakte ontwerpen voor presentaties, subsidieaanvragen en cursussen, stelde computercodes op en diende als klankbord voor onderzoeksideeën’, schrijft Nature in een artikel over ChatGPT.

De vermelding van de chatbot in de top tien is volgens Monastersky daarom ‘een erkenning van de diepgaande manier waarop generatieve kunstmatige intelligentie de ontwikkeling en vooruitgang van de wetenschap verandert’.

Keerzijde

Er wordt ook gewezen op de keerzijde van de medaille. ChatGPT heeft feiten en referenties ‘gehallucineerd’ en de chatbot heeft ook uitzaaiende taal uitgespuwd. ‘Maar bovenal heeft het de verbeelding van mensen gestimuleerd’, zo klinkt het.

Het is vandaag nog onduidelijk welke mogelijkheden de ChatGPT-achtige systemen in de toekomst nog zullen bieden, beklemtoont Nature. ‘Maar de revolutie van generatieve AI is begonnen. En er is geen weg terug.’