ChatGPT kan nu ook gegevens zoeken op internet

ChatGPT kan nu ook rechtstreeks gegevens van het internet halen en in realtime actuele informatie verzamelen. Daarin maakte de AI-chatbot een kleine inhaalbeweging op Google Bard, momenteel zijn belangrijkste concurrent.

Tot nu toe waren de antwoorden van ChatGPT gebaseerd op een uitgebreide database, waarvan de meest recente dateerde van augustus 2021. Daardoor was de relevantie en volledigheid van de chatbot beperkt.

Het open architectuurmodel, waardoor de software toegang heeft tot inhoud van verschillende bronnen op het internet, brengt naast een uitgebreidere database ook meer risico’s met zich mee. Zo bestaat er een grotere kans dat er foutieve inhoud wordt gestuurd naar de gebruiker, ondanks het feit dat ChatGPT de bronnen voor de inhoud zelf selecteert en aangeeft.

Als partner van OpenAI lanceerde technologiereus Microsoft eerder al Bing Chat, een integratie van OpenAI’s taalmodel GPT-4, in zijn webzoekmachine. Net als Google met zijn concurrerende Bard-gespreksrobot, gebaseerd op de eigen AI-technologie van die techreus.

‘Browse with Bing’, het product dat OpenAI nu lanceerde, is in eerste instantie voorbehouden voor betalende abonnees, maar volgens OpenAI zal de dienst binnenkort beschikbaar zijn voor alle ChatGPT-gebruikers.