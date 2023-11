‘ChatGPT krijgt extra ontwikkelfuncties en bedrijfsabonnementen’

OpenAI houdt deze week haar eerste ontwikkelaarsconferentie. Daar zal het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid nieuwe functies voorstellen, specifiek voor wie dingen wil maken met de tools rond ChatGPT.

Naar aanleiding van de conferentie duiken ook een aantal geruchten op over nieuwe mogelijkheden. Volgens The Decoder, dat zich baseert op verschillende lekken op X (Twitter) krijgt ChatGPT onder meer een nieuwe interface, maar ook nieuwe functies. Een daarvan zou ‘context connectors’ zijn, waar bij apps zoals Google Drive of Microsoft 365 aan ChatGPT worden gekoppeld en documenten daaruit kunnen worden gebruikt.

Bedrijfsabonnementen

Andere geruchten spreken van een prijsverlaging voor de GPT-4 API en betere snelheid van deze versie. Voor bedrijven zou er een enterprise groepsabonnement komen waar meerdere gebruikers één (duurder) abonnement delen.

De prijs die daar momenteel circuleert is 25 dollar per gebruiker voor wie jaarlijks betaalt, of 30 dollar per maand per gebruiker. Dat is meer dan het huidige algemene abonnement voor ChatGPT (versie 4), dat op 20 dollar per maand komt, maar biedt onder meer de opties om rollen toe te kennen of om externe tools zoals ERP en CRM-systemen te integreren.

Een ander vrij concreet gerucht is ‘Gizmo’, een tool om op maat gemaakte chatbots te maken en beheren. Die komen met een sandbox module om te testen, analytics en opties om zulke bots te delen via een marketplace, of om er andere bots op te halen. Ook is er sprake van tools die helpen om de chatbots te testen en aan te passen.

Het gaat weliswaar om speculatie, maar de geruchten liggen wel in lijn met de ambities van OpenAI, dat na de lancering van de vrij toegankelijke versie van ChatGPT nu volop werkt aan het vermarkten en volwassener maken van haar krachtige AI tool.