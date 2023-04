ChatGPT krijgt incognitomodus

OpenAI zegt dat het voortaan mogelijk is om je gesprekken niet te onthouden en niet te gebruiken voor trainingsdata. Al blijft het niet helemaal zonder inzage.

CTO Mira Murati zegt aan Reuters dat het bedrijf sowieso meer prioriteit gaat geven aan privacy. De snelle opmars van de tool ChatGPT maakte dat onder meer Italië zich vragen stelt bij de gegevensverwerking van het Amerikaanse bedrijf. Daarover zegt ze dat er wordt samengewerkt met Europese regulatoren.

In het verlengde daarvan is het vanaf deze week mogelijk om in de instellingen ‘chat history & training’ uit te zetten. ChatGPT onhoudt dan niet wat je eerder tegen de tool zei, en wat je zegt of laat genereren wordt ook niet gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Helemaal anoniem is de tool echter niet. Gesprekken blijven steeds dertig dagen bewaard om te controleren op misbruik voor ze volledig worden verwijderd.

Zakelijk abonnement

Verder werkt OpenAI ook aan een zakelijk abonnement. Daarmee wordt het binnen enkele maanden mogelijk om als bedrijf meer aan databeheer te doen. Die data zou ook niet worden gebruitk voor trainingsdoeleinden. In de marge daarvan zegt het bedrijf aan Reuters wel dat die trainingen nodig zijn, onder meer om politiek getinte uitspraken te beperken.