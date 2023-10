China: Baidu beweert dat zijn chatbot net zo goed is als ChatGPT

De Chinese internetgigant Baidu onthulde in Beijing een nieuwe versie van zijn Ernie Bot, een conversatierobot met capaciteiten die volgens Baidu-baas Robin Li nu ‘net zo goed’ zijn als die van het Amerikaanse ChatGPT.

Ernie, wiens hoofdtaal Mandarijn is, werd in augustus uitgebracht en betekende een grote stap voorwaarts in China’s streven om tegen 2030 wereldleider te worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. De nieuwe versie van de robot is momenteel alleen op uitnodiging beschikbaar voor ontwikkelaars.

Door drastische inhoudelijke controles in China kan de robot echter geen vragen beantwoorden over onderwerpen die door de autoriteiten als gevoelig worden beschouwd, zoals politiek of de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede.

Raadsels oplossen

Tijdens de presentatie ging topman Robin Li dinsdag het podium op om zijn AI-bot te onderwerpen aan een sessie met op te lossen raadsels. Hij vroeg Ernie bijvoorbeeld om de opzet van een ‘martial arts’ roman te schrijven. De robot ging aan de slag en creëerde gaandeweg nieuwe personages voor het verhaal.

‘Ernie’s vaardigheden op het gebied van begrip, creatie, logica en geheugen zijn net zo goed als die van GPT-4 (het taalmodel dat werd gebruikt om ChatGPT te ontwikkelen, nvdr)’, verzekerde Robin Li. Baidu was de eerste speler in China die aankondigde te werken aan een lokaal equivalent van ChatGPT.