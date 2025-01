Chinese AI-startup DeepSeek maakt Amerikaanse techsector zenuwachtig

Een Chinees AI-model blijkt met minder kosten beter te zijn dan de recente modellen van OpenAI. Dat is reden voor bezorgdheid in de Amerikaanse big tech

DeepSeek is een Chinese startup, opgericht in 2023, die begin deze maand haar app in de VS uitbracht. Die app duikt nu op in de meest gedownloade apps in de VS, maar het is vooral het onderliggende AI-model dat indruk maakt. Zo zou DeepSeek een stuk beter zijn dat GPT o1 van OpenAI. Terwijl OpenAI tot nu toe als de meest geavanceerde AI-speler werd gezien.

Wat de prestaties van DeepSeek nog indrukwekkender maakt is dat onderzoekers van het bedrijf in een paper stellen dat DeepSeek-V3 werd getraind met de H800 chips van Nvidia en dat de Chinese startup haar modellen voor minder dan zes miljoen dollar kon trainen, een relatief goedkoop bedrag in een sector waar elke grote speler momenteel miljarden dollars pompt in grafische rekenkracht.

DeepSeek is momenteel beschikbaar als app, maar ook in de browser. Het DeepSeek-R1 Model is ook te downloaden bij Hugging Face.

Mindere chip, betere prestaties

De H800 is een heruitgave van de H100 chip, die Nvidia speciaal aanpaste om in regel te zijn met Amerikaanse verplichtingen om geen te geavanceerde chips naar China te exporteren. Zo heeft de H800 een chip-to-chip dataoverdracht die de helft lager ligt dan de H100. Verdere details over de technische verschillen zijn niet bekend.

Tegelijk is DeepSeek in gebruik 90-95 procent goedkoper dan OpenAI, becijfert Venturebeat. Dat betekent dat een hoop AI-toepassingen of gebruikers mogelijk bij hen klant worden in plaats van bij een Amerikaans bedrijf.

De prestaties van Deepseek stellen enerzijds het nut van de Amerikaanse exportbeperking van geavanceerde chips in vraag. Anderzijds doen ze ook vragen rijzen over de miljarden die OpenAI, Meta, Microsoft, Amazon en anderen momenteel in AI-infrastructuur investeren, onduidelijk of die tot modellen zullen leiden die beter zijn dan de (Chinese) concurrentie.De combinatie van die factoren maakt aandeelhouders van Amerikaanse AI-bedrijven zenuwachtig. Nog voor opening van de beurs zakte de sector met 2,5 procent. Nvidia daalde met acht procent.