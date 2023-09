Coca-Cola maakt AI-gegenereerde cola-variant

Omdat vandaag iedereen een AI-gegenereerd product moet hebben om mee te tellen: de nieuwe Y3000-drank van de Amerikaanse frisdrankenproducent Coca-Cola. Door kunstmatige intelligentie vervaardigd, van de smaak tot de looks van het blik.

Ook in het jaar 3000 moeten mensen nog graag Coca-Cola drinken, denkt de Amerikaanse gigant. Om te onderstrepen dat hun zwarte goedje binnen duizend jaar het equivalent van mede moet worden, die middeleeuwse honingdrank die vandaag nog altijd in de rekken van natuurwinkels staat, hebben ze alvast een variant laten maken die moet smaken alsof hij uit dat jaar 3000 komt. En aan wie anders konden ze dat overlaten dan aan generatieve AI, zodat ze ook in het gezegende jaar 2023 de indruk kunnen wekken dat ze mee zijn met hun tijd?

Frambozenslushy

De AI-gecreëerde drank, die nu in de V.S. op de markt is, heet Y3000. Coca-Cola zelf geeft geen invormatie over de smaak, maar eerste testers beschrijven het als iets wat op een frambozenslushy lijkt. Maar het ontwikkelingsproces werd wel vrij uitvoerig uit de doeken gedaan ten opzichte van Amerikaanse media. Smaakvoorkeuren van consumenten en data van mogelijke toekomstige trends werden door onderzoekers gevoed aan een generatieve AI, die op basis daarvan een nieuw smaakprofiel genereerde. En hup: even in (beperkte) productie gooien, en ze hadden een nieuwe cola-smaak. Of liever: twee, want er is meteen ook een Zero-versie.

Ook het tekenwerk

Ook de visuele stijl van het blik is gemaakt door kunstmatige intelligentie. De drankenfabrikant noemt de beeltenissen op het blik ‘een geconnecteerde matrix met vloeibare clusters van punten, die samensmelten om de menselijke verbindingen van onze toekomstige planeet weer te geven.’ Maar het lijkt vooral op iets wat na een prompt van een woord of vijf in Midjourney of Dall-E is ingevoerd.