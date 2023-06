‘EU-regels rond AI kunnen concurrentie schaden’

Een brief van een aantal prominente bedrijfsleiders waarschuwt dat te strenge regulering rond AI nadelig kan zijn voor Europa. Al is de vraag of het om bezorgdheid gaat, of een poging om niet te veel regels te krijgen.

De ‘open brief’, die enkel wordt gemeld door Reuters en momenteel niet online is terug te vinden, zou ondertekend zijn door 160 topmensen bij bedrijven als Renault, Meta, het Spaanse telecombedrijf Cellnex, het Franse softwarebedrijf Miraki en de Duitse investeringsbank Berenberg. De volledige lijst met ondertekenaars is niet meteen terug te vinden.

In die brief verzetten de schrijvers zich tegen het pakket aan regels die er voor kunstmatige intelligentie aankomen. Die vereisen onder meer dat bedrijven moeten duidelijk maken dat het om kunstmatige beelden gaat.

Tegelijk wordt er gewaarschuwd voor de concurrentiepositie van Europa. Ze vrezen bij te strenge regulering dat er ook te veel kosten zullen hangen aan het naleven van die regels, maar ook dat bedrijven buitensporig veel verantwoordelijk zullen zijn voor wat hun AI maakt. Dat kan er voor zorgen dat veel AI-activiteiten naar buiten Europa zullen trekken en er dus minder wordt geïnvesteerd hier.

De brief verdient wel heel wat nuancering en nuchterheid. Zo is het opmerkelijk dat enkel Reuters de brief kon inkijken. Reuters zelf contacteerde enkele Europese ondertekenaars maar kreeg nog geen commentaar van hen.

Veel geblaas, weinig wind

Tegelijk moeten we ook opmerken dat de soep zelden zo heet wordt gegeten als dat ze wordt opgediend. Sam Altman, CEO van OpenAI (ChatGPT) zei recent nog dat zijn dienst uit Europa zou vertrekken naar aanleiding van Italië dat een tijdelijk verbod op ChatGPT oplegde omdat het bedrijf niet transparant is over haar algoritmes. Later kwam hij daarop terug.

Het doet denken aan Meta dat ongeveer 1-2 keer per jaar waarschuwt dat het mogelijk stopt met Facebook, Whatsapp, Instagram of andere diensten in Europa (of de regio waar het regulering aanvecht). Vaak zijn dat pogingen om het grote publiek bang te maken in de hoop de wetgeving te verzwakken. Meta heeft dat nog nooit hard gemaakt.

Ook het beperken van de verantwoordelijkheid is iets waar vooral Amerikaanse techbedrijven graag willen doen. De afgelopen 15 jaar zijn er talloze wanpraktijken gebeurd op de platformen van Meta, Google, Microsoft en anderen. Van doodsbedreigingen tot desinformatie, spam en oplichting.

Zulke bedrijven hebben er alle belang bij om geen boetes op te lopen als ze voor de zoveelste keer schadelijk materiaal niet snel herkennen en aanpakken. Het lijkt ook een domein waar de kunstmatige intelligentie van die bedrijven vooralsnog tekortschiet. Dat grondig aanpakken vraagt dus meer menselijke inspanningen (lees: meer personeel) en dat is vooral nadelig voor de miljardenwinsten van die grote spelers.