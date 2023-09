Gefeliciteerd ChatGPT, u bent aangenomen

Als ChatGPT voor een codeerfunctie bij Google zou geïnterviewd worden, dan zou het allicht de job krijgen. Dat is althans wat CNBC enkele maanden terug schreef op basis van een intern document dat het Amerikaanse nieuwsmedium onder ogen kreeg. Daarin vergeleek Google de sterke en zwakke punten van het eigen AI-taalmodel LaMDA met die van het ondertussen alom bekende ChatGPT.

Met een serieuze kanttekening erbij weliswaar: het zou dan gaan om een zogeheten L3-job oftewel een eerste programmeursjob die meestal voor pas afgestudeerden weggelegd is. Maar dan nog: de dreiging dat sommige IT-jobs vervangen worden door machines lijkt dan plotseling heel reëel. Het statement inspireerde onze redactie om eens rond te horen in onze lokale IT-sector of het ook écht zo’n vaart aan het lopen is. Een eensluidend antwoord is er (nog) niet. Zoals wel vaker druppelt het bij ons wanneer het in de Verenigde Staten al stevig regent. Maar dat de nodige oefeningen gemaakt worden, mag wel duidelijk zijn. En dat CIO’s temidden van al dat geëxperimenteer én in die constante innovatiestroom op zoek zijn naar een nieuwe AI-strategie is ook duidelijk. Toch zijn er ook bedrijven die op hun achterste poten gaan staan en ChatGPT en consorten net uitdrukkelijk verbieden. CIO’s zouden beter moeten weten. Bannen van de al dan niet virtuele werkvloer heeft totaal geen zin: die krampachtige maatregel komt onvermijdelijk als een boomerang terug. Shadow IT, anyone?

AI bannen van de virtuele werkvloer heeft totaal geen zin

Maar code laten schrijven door AI dus: voor de Belgische bedrijven die wij spraken brengt dat toch veel vraagtekens met zich mee. Wat met auteursrechten bijvoorbeeld? Ook de foutenlast is reëel en dat geeft aanleiding tot forse discussies over aansprakelijkheid. De grootste bottleneck lijkt nog de controle over al die automatisch gegenereerde miljoenen lijnen code: hoeveel mensen zet je daar op om die kwaliteit te waarborgen? Bij het Gentse foodtechbedrijf Deliverect deden ze alvast de test. Voor CTO Jan Hollez – in 2022 door Data News uitgeroepen tot ICT Personality of the Year – weegt in het genereren van code het voordeel nog niet op tegen het nadeel. “Code schrijven is niet waar de meeste tijd in kruipt, wel in het valideren, testen en debuggen. En als je zelf de code niet schrijft, is het vaak moeilijker om fouten te vinden”, leest u op verder.

Ondertussen ligt OpenAI – gesteund door Microsoft – op koers om een jaarlijkse omzet van 1 miljard dollar te behalen, nu steeds meer bedrijven gebruikmaken van hun chatbot ChatGPT. Maandelijks zou OpenAI – althans volgens bronnen van persbureau Bloomberg – ongeveer 80 miljoen dollar aan inkomsten binnenhalen. Maar nog volgens die bron zou OpenAI vorig jaar een verlies van ongeveer 540 miljoen dollar hebben geleden door de ontwikkeling van GPT-4 en ChatGPT.

Via de enterprise-variant hoopt OpenAI nadrukkelijk ingang te vinden in de zakelijke wereld. Maar de huisleveranciers van enterprise software en de gevestigde corporate IT-namen zijn niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen. Zij bouwen naarstig verder aan generatieve AI-mogelijkheden in steeds meer van hun producten. In die mate dat ook sommige bestaande low-code en no-code leveranciers zich bedreigd mogen voelen. ChatGPT mag dan binnenkort een eerste verjaardag vieren: de strijd rond zakelijke software en AI-toepassingen in de brede bedrijfswereld is nog lang niet gestreden.