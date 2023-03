Glaze wil artiesten beschermen tegen AI-diefstal

De app is een onderzoeksproject van de Universiteit van Chicago, die online artiesten de mogelijkheid geeft om hun kunstwerken (voorlopig) te beschermen tegen analyse voor generatieve AI.

Onderzoekers aan de Universiteit van Chicago hebben een app ontwikkeld (wiens werking in deze paper wordt uitgelegd) die het oneigenlijke gebruik van beelden voor het trainen van AI moet tegengaan. In de praktijk legt Glaze een voor het menselijk oog onzichtbare laag over werken, waardoor het veel moeilijker wordt voor machine learning om die beelden, en de stijl ervan, te gaan nabootsen. In plaats van een traditioneel watermerk werkt de software op de verschillen tussen hoe mensen een werk zien, en hoe AI het analyseert.

Copyright

Bedoeling van de app is expliciet om artiesten een tool te geven die hun (toekomstige) werk kan beschermen tegen imitatie door AI. De snelle opkomst van algoritmes zoals Dall-E en Stable Diffusion voor het genereren van beelden komt al sinds het begin met een stevige portie van kritiek. De bedrijven achter die beeldgenerators haalden de voorbije jaren namelijk grote hoeveelheden beeldwerken uit de openbare portfolio’s waar artiesten hun werk promoten om een AI te trainen die hen probeert te vervangen. Meestal zonder toestemming te vragen aan de artiesten zelf.

Dat leidt tot vragen rond copyright en auteursrechtelijke toestemming, maar voor hedendaagse artiesten komt daar nog het probleem bij dat iemand een beeld kan genereren ‘in de stijl van artiest x’. De AI doet dat bovendien aan een veel grotere snelheid dan artiesten dat zelf kunnen. Dat maakt hun toekomst als kunstenaar onzeker. Glaze zou nu een eerste stap moeten zijn om weerstand te bieden tegen het oneigenlijk gebruik van hun werken. De beta-app is gratis te downloaden voor niet-commercieel gebruik.