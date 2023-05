Google brengt AI-chatrobot Bard in 180 landen uit

Techreus Google heeft zijn AI-chatrobot Bard in 180 landen opengesteld, zij het voorlopig alleen in het Engels. Binnenkort zal de technologie ook worden geïntegreerd in andere platformen, zoals in de zoekfunctie van Google.

Het bedrijf maakte het nieuws bekend op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O. In een blogpost staat niet in welke landen de AI-chatbot toegankelijk is. Op de website van Bard valt op het moment van schrijven te lezen dat de technologie in ons land nog niet wordt ondersteund, maar dat zou in de dagen na I/O wellicht nog kunnen veranderen.

Geen wachtlijsten meer

Bard is gebaseerd op een taalmodel dat Google heeft gebouwd. De zoekgigant heeft deze week aangekondigd dat de werkwijze met wachtlijsten is stopgezet en dat de robot nu in 180 landen is opengesteld. Bard was aanvankelijk uitgerold in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Google en concurrent Microsoft zijn verwikkeld in een race met de ontwikkeling van generatieve kunstmatige intelligentie. Het succes van ChatGPT – afkomstig van OpenAI – veroorzaakt echter zowel ongerustheid als enthousiasme.