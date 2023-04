Google claimt betere AI supercomputer dan Nvidia

In een paper geeft Google meer details over haar nieuwste generatie AI-chips voor in supercomputers. Daarin geeft het Nvidia een veeg uit de pan, al is dat niet het volledige verhaal.

Google spreekt in de paper over haar vierde generatie Tensor Processing Unit, TPU. De AI-processor die het zelf ontwikkelt en waarbij vierduizend chips zijn samengevoegd, met zelf ontwikkelde optische switches om verschillende machines aan elkaar te koppelen.

Die machines worden vandaag ingezet om AI-modellen te trainen, vaak weken aan een stuk. In de details van die chip beweert Google dat haar chip 1,7 keer sneller en 1,9 keer energiezuiniger is dan de A100 chip van concurrent Nvidia.

Al verdient dat meteen ook enige nuancering, zo wordt de chip niet vergeleken met de nieuwere H100 chip van Nvidia, volgens Google omdat die later op de markt kwam met nieuwere technologie. Maar het wil dus niet zeggen dat Google de facto verder staat dan Nvidia, of omgekeerd. Volgens Reuters suggereert Google wel dat het aan een concurrent van de H100 werkt, maar zonder concrete bevestiging.