Google gaat bronnen tonen bij resultaten die AI genereert

Dat moet tot meer transparantie leiden omtrent het gebruik van AI bij zoekresultaten.

Google wil met de aanpassing een van de belangrijke problemen met het gebruik van generatieve AI oplossen. Stel je een vraag aan een chatbot zoals ChatGPT of Google’s Bard, dan krijg je wel een volledig uitgeschreven antwoord, maar het is niet duidelijk waar de AI al die informatie vandaan haalt. Tot nu toe werden de bronnen van generatieve AI niet getoond. Dat werpt vragen op rond auteursrecht, maar kan ook belangrijk zijn bij bijvoorbeeld vragen over onderwerpen waarover veel desinformatie is, zoals pakweg vaccinaties.

Door bronnen te vermelden, wil Google gebruikers dus zelf meer opties geven om de begrouwbaarheid van informatie te beoordelen. Gebruikers kunnen vanaf nu bij een door AI-gegenereerd antwoord op een pijl klikken om de verschillende webpagina’s te bekijken die een bijdrage leverden aan die tekst.

Google biedt gebruikers in de VS al even de mogelijkheid om vragen te stellen aan Bard, zijn chatbot die werkt met generatieve AI. De functionaliteit is momenteel nog als beta beschikbaar, en je moet zelf kiezen om ze aan te zetten. De functie is ondertussen ook uitgerold in India en Japan. Het is niet duidelijk of en wanneer ze ook naar ons land komt.

In samenwerking met Dutch IT Channel