Google investeert miljarden in AI-start-up

Google heeft 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) aan investeringen beloofd aan Anthropic, een in kunstmatige intelligentie (AI) gespecialiseerd bedrijf. Het gaat om een lening die later zal worden omgezet in aandelen in het bedrijf.

Google is niet het eerste grote techbedrijven dat Anthropic, dat werkt aan chatbot Claude, een grote toekomst toedicht. Eerder haalde de onderneming 4 miljard dollar op bij Amazon.

IT-giganten als Google en Facebook-moeder Meta zijn al even bezig met het ontwikkelen van AI-chatbots die de concurrentie moeten aangaan met ChatGPT. Dat AI-programma van OpenAI wist vorig jaar een heuse race te starten rond generatieve AI.

Van 5 naar 20 miljard

Reden van investering wordt niet gegeven, maar gevestigde techbedrijven als Google investeren vaak in opkomende bedrijven in kunstmatige intelligentie om zo banden te onderhouden met ontwikkelaars van technologie die naar verwachting een grote rol gaat spelen in de toekomst. Daarnaast zijn die AI-bedrijven mogelijk goede klanten van de cloudsoftware die de techconcerns zelf aanbieden.

Volgens financieel persbureau Bloomberg, dat zich baseert op informatie van ingewijden, mikt Anthropic bij gesprekken met investeerders op een waardering tussen de 20 miljard en 30 miljard dollar. Eerder dit jaar had de start-up nog een waarde van 5 miljard dollar, bleek uit gegevens van marktonderzoeker Pitchbook. Het bedrijf is niet onomstreden. Onlangs kondigde muziekconcern Universal Music Group, dat sterren als Taylor Siwft en Billie Eilish vertegenwoordigt, een rechtszaak aan omdat Anthropic illegaal songteksten zou kopiëren