Google laat grote publiek oefenen met AI-chatrobot Bard

Google stelt zijn AI-chatbot binnenkort open voor het publiek, zodat gebruikers ermee kunnen oefenen. Mensen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen als eersten aan de slag met Bard, zoals Googles antwoord op ChatGPT heet.

Bard is gebaseerd op een taalmodel dat Google heeft gebouwd, LaMDA genaamd. Dat bedenkt na een opdracht wat de meest logische volgorde van woorden is voor een antwoord. ‘Taalmodellen zijn een opwindende technologie, maar ze zijn niet foutloos’, benadrukt Google. Zo klopt de informatie soms niet, en in de antwoorden kunnen vooroordelen doorklinken uit de teksten waarmee Bard is getraind.

Google hoopt dat de technologie beter wordt door veel opdrachten van proefpersonen. Bard is zo gebouwd dat gebruikers snel in het zoekscherm van Google verder kunnen uitzoeken of het gegeven antwoord klopt.

AI-tekenaar

Ook Microsoft wil zijn kunstmatige intelligentie verder op de markt brengen. Mensen kunnen via zoekmachine Bing intussen een geschreven opdracht geven, waarna de AI er een tekening van maakt. ‘Hersenen verwerken visuele informatie ongeveer 60.000 keer zo snel als tekst’, verklaart Microsoft het belang van Bing Image Creator.

De beeldenmaker werkt op basis van het technologiemodel DALL-E. Dat is twee jaar geleden naar buiten gebracht door onderzoekers van OpenAI. Het laboratorium, opgericht door onder anderen Elon Musk, publiceerde daarna de intelligente chatbot ChatGPT. Die is de laatste maanden veel in het nieuws.