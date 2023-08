‘Google wil Assistant een stevige AI-upgrade geven’

Google zou van plan zijn om hun ‘Hey Google’ Assistant een stuk slimmer te maken en uit te rusten met generatieve AI à la ChatGPT of Bard.

Teleurgesteld over de beperkte kunstmatige intelligentie van de Google Assistant – Assistent in het Nederlands – wanneer je hem/haar een vraag stelt? Google zou van plan zijn om daar iets aan te doen. De software achter de persoonlijke assistent krijgt nieuwe generatieve AI, vergelijkbaar met die in chatbots zoals Bard, Bing en ChatGPT van OpenAI. Dat meldt althans techsite Axios, dat zich baseert op een interne e-mail aan werknemers.

Niet gezegd dat Google de ‘supercharged’ Assistant ook naar de smart home oplossingen wil brengen. © Google

De interne e-mail maakt duidelijk dat Google enkele teams wil samenvoegen en reorganiseren, om Google Assistant te upgraden naar een ‘conversational AI’ zoals we die sinds de lancering van ChatGPT leren kennen hebben. In de mail krijgen we ook te lezen dat het werk rond de redesign van Assistant al begonnen is, ‘te beginnen met de mobiele versie van het product’, en dat er door de reorganisatie ook een beperkt aantal ontslagen volgen. Volgens informatie van Axios zullen ‘enkele tientallen jobs verloren gaan op de duizenden werknemers die rond Assistant werken’. ‘We blijven ons inzetten voor Assistant en we zijn optimistisch over de mooie toekomst die voor ons ligt’, zeggen Peeyush Ranjan, de vice president van Google Assistant, en Duke Dukellis, de productdirecteur van het bedrijf in de bewuste mail.

‘Superchargen’

Een eerste reactie van Google is er ondertussen ook al. Google-woordvoerder Jennifer Rodstrom zegt aan techsite The Verge dat het bedrijf ‘momenteel manieren onderzoekt om grote LLM-taalmodellen zoals ChatGPT te gebruiken om Assistant te superchargen en nog beter te maken’. Dat klinkt als een gedeeltelijke bevestiging, maar wil voor alle duidelijkheid nog niet zeggen dat Google ook van plan is om deze AI-technologie naar alle smart home producten te brengen. Dat wordt dan ongetwijfeld een ingewikkelde privacypuzzel, en het is nog maar de vraag of consumenten zich hier wel comfortabel mee zouden voelen.