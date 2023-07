Googles ChatGPT-concurrent Bard nu ook beschikbaar in België

Na een grote update van taalchatbot Bard, in meer dan 40 talen, is Googles ChatGPT-concurrent nu ook beschikbaar voor Belgische gebruikers, in het Nederlands en het Frans. Andere, wereldwijde nieuwigheden aan het systeem zijn spraakoutput en de mogelijkheid om beelden te gebruiken in prompts.

Om het gat met concurrent ChatGPT wat dicht te rijden, lanceerde Google vandaag een aanzienlijke update aan zijn eigen taalchatbot Bard. Het belangrijkste daarin is de beschikbaarheid in meer dan 40 talen en nieuwe territoria op de wereld. België is daarbij, in het Nederlands en het Frans.

Verder zitten er wereldwijd nieuwe features in Bard. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen om de output van hun prompt te krijgen voorgelezen door een computerstem, die meteen alle 40 talen aangegeven talen spreekt. Chats kunnen worden vastgepind en hernoemd. Door Bard gegenereerde computercode, zoals scripttaal Python, kunnen naar meer verschillende toepassingen worden geëxporteerd. Bard-reacties kunnen ook makkelijk worden gedeeld met anderen.

Paar handige nieuwe functies

Een nieuwe functie waaraan gebruikers misschien effectief iets hebben is de mogelijkheid om teksten die Bard produceert snel aan te passen qua toon en stijl. Er zitten vijf standaardopties in: eenvoudig, lang, kort, professioneel of informeel. Een andere mogelijke opsteker is dat afbeeldingen kunnen worden gebruikt in de prompts waarmee Bard teksten genereert. Vanuit Googles Lens-toepassing kunnen beelden worden toegevoegd aan de prompt, die dan door Bard worden geanalyseerd. Beide geavanceerde opties kunnen voorlopig alleen nog maar in het Engels.

Existentiële bedreiging

Taalchatbots als ChatGPT betekenen een mogelijk existentiële bedreiging voor zoekmachines, die na zo’n dertig jaar nog altijd de belangrijkste manier zijn waarop gebruikers informatie van het internet halen. Voor Google is dat extra prangend: van de 297,81 miljard dollar omzet (266,75 miljard euro) omzet die het bedrijf draaide, kwam 162,45 miljard dollar (145,53 miljard euro) uit advertenties naast Google-zoekresultaten. De injectie van taalmodellen voert ook de concurrentiestrijd tussen Google en Microsoft weer flink op. In Redmond is wat dat betreft een recente investering in ChatGPT-maker OpenAI belangrijk, die op zo’n 29 miljard dollar (26 miljard euro) wordt geschat. ChatGPT wordt daardoor nu geïntegreerd in onder meer Microsofts zoekmachine Bing en de Microsoft 365-productiviteitssoftware.