Hoe robots in ons land straks huizen gaan bouwen

Bouwonderneming Vandenbussche slaat de handen in elkaar met het Britse technologiebedrijf AUAR om een eigen ‘microfabriek’ op te richten. Daar moeten robots en artificiële intelligentie het bouwproces van modulaire woonunits een pak efficiënter maken.

Die modulaire woonunits zijn aparte eenheden of blokken – vaak in de vorm van een container – die in een fabriek worden gebouwd en ingericht naar het eigen ontwerp van de klant. Een enkele unit kan dienen als kleine woonst of gecombineerd worden met andere units. Modulaire woningen zijn op zich geen uitzondering meer, maar met de technologie van AUAR wil de Vlaamse bouwonderneming Vandenbussche een antwoord bieden op verschillende uitdagingen binnen de sector.

Automobielindustrie

De woonunits moeten een oplossing aanreiken voor het gebrek aan betaalbare woningen – want het is in de meeste gevallen betaalbaarder – en aan het gebrek aan arbeidskrachten. ‘Tegen 2040 moeten er 300.000 woningen in Vlaanderen bijkomen. Dat vereist een forse verhoging van de productiviteit. Wij geloven dat robotisering daar een cruciale bijdrage aan kan leveren,’ zegt de CEO van bouwonderneming Vandenbussche, Kristof Defruyt aan Data News. ‘Enerzijds kunnen robots ons helpen om de kosten zo laag mogelijk te houden. We verspillen amper bouwmaterialen, waardoor de kosten worden gedrukt en het een duurzaam project is. Anderzijds maken we ook verschillende stappen in het productieproces veel efficiënter, waardoor het tekort aan arbeidskrachten wordt opgevangen.’

Vandenbussche installeert de robots in oktober in zijn gebouwen. Ze werken nagenoeg autonoom aan het bouwen van de units en zijn volledig identiek aan de robots die ook de automobielindustrie gebruikt. Op die manier kan de bouwonderneming efficiënter te werk te gaan en met meer precisie. Vooral dat laatste is een groot pluspunt, want de robots zijn niet alleen verantwoordelijk voor het produceren van ruwe stukken zoals gevels en buitenmuren, maar ook voor de binnenafwerking. Terwijl de mogelijkheden bij het ontwerpen en bouwen van de units nu nog beperkt zijn, zullen de robots volgens CEO Defruyt in de toekomst meer veeleisende projecten aankunnen.

© AUAR

Vandenbussche ziet hen vooral hélemaal tot hun recht komen bij grotere projecten. CEO Defruyt: ‘Het grote voordeel is natuurlijk dat op grote werven de robots ter plekke kunnen functioneren. Dan kunnen ze de units daar produceren en meteen ook monteren. Dat spaart opnieuw kosten uit, want er is bijvoorbeeld geen transport meer nodig.’ Vandenbussche ziet alvast veel mogelijkheden: ‘Van eengezinswoningen tot vakantieparken. Deze technologie zal de sector op alle vlakken vooruithelpen.’

AI

Vandenbussche werkt voor dit project samen met Britse technologiebedrijf AUAR. Die laatste levert niet alleen robots, maar ook software aan Vandenbussche. Een digitaal platform moet architecten de mogelijkheid geven om hun ontwerpen om te zetten naar het effectieve bouwen van de units. Ingebouwde AI moet ontwerpers daarbij meer mogelijkheden en vrijheid bieden.