Hugging Face haalt 235 miljoen dollar extra  binnen

De repository voor openbron AI-modellen haalt tijdens een nieuwe kapitaalsronde geld bij meerdere techgiganten, waaronder IBM, Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel en Salesforce.

Hugging Face is een repository met focus op AI-modellen, het equivalent van bijvoorbeeld een GitHub maar dan voor machine learning en datasets voor algoritmen. De site is onder meer een plek waar je populaire generatieve AI-modellen zoals Stable Diffusion van Stability AI en Meta’s Llama 2 kunt vinden.

Die repository haalt nu in een nieuwe kapitaalsronde 235 miljoen dollar binnen. Daarmee wordt de waarde van het bedrijf geschat op 4,5 miljard dollar. Opvallende investeerders bij deze ronde zijn enkele grote techgiganten, waaronder IBM, Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel en Salesforce. Zij zijn momenteel allemaal bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van generatieve AI of aanverwanten, en hebben er dus baat bij om in de boot te stappen van een overkoepelende openbron repository.

Hugging Face zal het geld onder meer gebruiken om meer mensen aan te nemen en zijn platform uit te breiden, zo zegt Clement Delangue, CEO van Hugging Face, aan techsite The Verge.