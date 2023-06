IBM zet AI-commentaar op Wimbledon wedstrijden

De samenvattingen van tennismatchen op Wimbledon worden dit jaar voorzien van commentaar gegenereerd door AI van IBM. Op termijn wil het bedrijf ook volledige matches kunnen becommentariëren.

IBM werkt al 34 jaar samen met Wimbledon om met behulp van technologie en data betere inzichten te krijgen. Dat verplaatst zich nu voor een groot deel naar engagement met de fans die minder op tv maar des te vaker mobiel matchen volgen en details van spelers opzoeken.

Een van die dingen is de IBM Par Index, een overzicht van spelers die met een combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data de kans berekent dat speler A tegen speler B zal winnen. Dat gebeurt zodra het wedstrijdschema bekend is, vanaf dan kan IBM een mogelijke winnaar projecteren. We vroegen IBM ook in welke mate die data wordt aangepast als een speler bijvoorbeeld onverwacht wint, maar daar kon het geen antwoord op geven.

Goochelen met statistieken is op zich niet zo revolutionair. Maar Wimbledon en IBM pakken ook uit met wedstrijdcommentaar op basis van kunstmatige intelligentie. IBM bouwt hiervoor verder op haar Watson X platform. ‘We hebben dit getraind in de taal van tennis en Wimbledon, met generatieve AI om commentaar te geven op matchsamenvattingen,’ vertelt Bill Jinks, Technology Director van The All England Club (de club achter Wimbledon).

Het gaat specifiek om samenvattingen van enkele minuten die na de match in de app verschijnen en dat zowel met audio als ondertitels. De ambitie is om dat op termijn ook voor volledige matches te kunnen doen. ‘Dit laat fans op een andere manier genieten.’

Wimbledon en IBM zeggen dat er voor die commentaar is samengewerkt met tennisspecialisten. Op de vraag of er ook echte commentatoren zijn betrokken, moest de organisatie het antwoord schuldig blijven. Ook op andere en meer kritische, vragen rond AI gaf IBM geen antwoord tijdens de persconferentie of in de uren nadien.

Wel is de commentaar niet gebaseerd op echte commentatoren. Er werd wel werk gemaakt om bepaalde termen te hanteren, maar de stem zou in principe niet de stijl mogen overnemen van bestaande commentatoren. Op de vraag of dit sportpresentatoren op termijn werkloos zou maken, zeiden de organisatoren dat dat niet de bedoeling is. Zo wordt er enkel AI-commentaar voorzien in samenvattingen die sowieso geen commentaar kregen. Hoe dat binnen enkele jaren evolueert is uiteraard moeilijk te voorspellen.