Koeweitse nieuwssite stelt AI-presentatrice voor

Een Koeweits medium is deze week op de proppen gekomen met een virtuele tv-presentatrice, gegenereerd door kunstmatige intelligentie. Bedoeling is om Fedha, zoals de AI-presentatrice heet, een nieuwsprogramma te laten presenteren in de Golfstaat.

Fedha verscheen zaterdag op het Twitter-account van de nieuwssite Kuwait News, gekleed in een wit t-shirt met zwart vestje, als onderdeel van een project dat nog in de testfase zit. ‘Ik ben Fedha, het eerste vrouwelijke nieuwsanker in Koeweit dat werkt met kunstmatige intelligentie. Naar wat voor soort nieuws gaat uw voorkeur uit? Laat uw mening horen’, klonk het in het Arabisch, in een clipje van dertien seconden.

Nieuwsbulletins

De site, verbonden aan de Kuwait Times, test het potentieel van kunstmatige intelligentie om ‘nieuwe en innovatieve content’ te bieden, liet adjunct-hoofdredacteur Abdullah Boftain optekenen. Hij zei dat de presentatrice in de toekomst een Koeweits accent kan aannemen en een nieuwsbulletin kan presenteren op het Twitter-account van Kuwait News, dat meer dan 1,2 miljoen volgers heeft.