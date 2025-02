Meta werkt aan menselijke robots

Meta wil een grote rol spelen in de ontwikkeling van humanoïde robots en de AI die daarbij komt kijken. Of het zelf zo’n robot op de markt wil brengen, staat nog niet vast.

Volgens bronnen van Bloomberg heeft Meta een nieuwe afdeling opgericht binnen Reality Labs, de tak waar onder meer de AI- en VR- headsets worden ontwikkeld. Tegelijk is het bedrijf in gesprek met robotbedrijven zoals Unitree Robotics en FIgure AI Inc.

De ambitie van Meta is dat het haar bestaande software, sensoren en computing onderdelen uit bestaande producten wil benutten voor robotontwikkeling. Wel zou het nog niet gaan om het zelf bouwen van humanoide robots. Al is dat ook niet helemaal uitgesloten.

Voor het leiden van de nieuwe robotics-afdeling heeft Meta Marc Whitten aangetrokken. Hij werkte de laatste 9 maanden als CEO van Cruise (technologie voor zelfdrijdende wagens), werkte eerder voor Amazon, Sonos en ruim 17 jaar voor Microsoft als product officer van Xbox.