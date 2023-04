Meta wil AI inzetten om advertenties te maken

Het moederbedrijf van Whatsapp, Facebook en Instagram wil generatieve AI inzetten om er automatisch advertenties mee te laten maken.

De nieuwe dienst zou eind dit jaar klaar moeten zijn en moet bedrijven helpen om bijvoorbeeld een verschillend imago te creëren naar een verschillend doelpubliek. Dat zegt Meta CTO Andrew Bosworth in een interview met Nikkei Asia.

Het team dat dat doet staat onder leiding van chief product officer Chris Cox, maar beperkt zich niet alleen tot advertenties. Er wordt ook nagedacht over tekstgeneratie met AI voor WhatsApp of om AI filters voor Instagram. Tegelijk ziet Bosworth ook een rol voor AI in haar metaverse-plannen: ‘Als ik een 3D-wereld wil maken moest ik vroeger veel leren over computer graphics en programmeren. In de toekomst kan je gewoon die wereld beschrijven en kan een groot taalmodel (large language model, of LLM) dat voor je genereren.’

De vraag blijft wel hoe snel zo’n AI zal worden misbruikt. Want Meta ziet zichzelf in staat om met kunstmatige intelligentie advertenties te maken, maar intussen slaagt het bedrijf er al jaren niet in om advertenties met haatspraak te herkennen.

Ook advertenties waarin een bekend persoon zogezegd investeringen in cryptomunten aanraadt zijn er al meerdere jaren schering en inslag, maar ondanks de zeer voor de hand liggende opzet, lijkt dat voorlopig nog een maat te groot voor de kunstmatige intelligentie bij Meta.