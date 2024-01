Meta wil algemene kunstmatige intelligentie bouwen

Mark Zuckerberg, de baas van Meta, zegt dat zijn bedrijf ook onderzoek voert naar ‘algemene’ kunstmatige intelligentie. Hij volgt daarmee onder meer OpenAI en Google.

Algemene AI doelt op een computersysteem dat menselijke capaciteiten nabootst. Middenin de huidige hype rond generatieve AI, blijft die algemene AI wel het uiteindelijke doel. Het is de reden waarom OpenAI destijds werd opgericht, en ook een van de doelen van Google AI.

En nu wil Meta dus ook in die race stappen. Het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp heeft al langer meerdere onderzoeksteams rond AI, en gaat die in de eerste plaats samenzetten. Het team dat generatieve systemen bouwt voor de verschillende sociale platformen komt zo samen te zitten met het meer theoretische onderzoeksteam.

Evolutie van AI

‘We kwamen tot de conclusie dat we moeten werken aan algemene intelligentie om de producten te bouwen die we willen bouwen’, zo zegt Mark Zuckerberg aan techsite The Verge, ‘Het is belangrijk om dat aan te geven, want veel van onze beste onderzoekers willen aan die meer ambitieuze problemen werken.’ In de sector speelt, mede door de snelle evolutie van AI, een stevige ‘war for talen’ rond specialisten in de materie. Door zijn eigen departement en investeringen erin aan te prijzen, hoopt Zuckerberg ongetwijfeld om ook meer van die specialisten naar Meta te lokken.

Maar wat is algemene AI? Daar is eigenlijk nog geen echte definitie van, en ook Zuckerberg zegt het niet helemaal te weten. ‘Je kan discussiëren of algemene intelligentie gelijkaardig is aan menselijke intelligentie, of dat het iets slimmer is. Of dat het in de toekomst een superintelligentie kan zijn,’ zo zegt hij aan The Verge. Wel geeft hij aan dat het onderzoek van zijn bedrijf draait om systemen met capaciteiten rond redenering en intuïtie.