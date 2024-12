Microsoft dringt Copilot op aan Microsoft 365-gebruikers en doet hen er voor betalen

Of we nu willen of niet, als het van Microsoft afhangt zullen we zijn AI-assistent Copilot gebruiken. In een nieuwe zet om de tool in de markt te zetten, bundelt het bedrijf die in het Microsoft 365-pakket, waarvan het meteen de prijzen optrok.

De techgigant voegde Copilot toe aan Microsoft 365, het pakket waarmee het abonnementen op Word, Excel en Powerpoint bundelt, in Australië en verschillende Zuidoost-Aziatische landen. In één beweging maakte het de prijs ervan ook duurder voor de gebruikers. In Australië ging de maandelijkse kost zo van 11 naar 16 Australische dollars.

Gebruikers getuigen aan The Wall Street Journal hoe de AI-assistent ongevraagd de kop opsteekt bij het opstellen van teksten, presentaties of e-mails, wat her en der al herinneringen oproept aan Clippy, de ‘helper’ die eind jaren negentig in Word opdook.

Een woordvoerder van Microsoft weigerde aan de krant commentaar bij de strategie van het bedrijf, en wilde niet zeggen of het van plan is die ook in andere markten toe te passen. In elk geval toont het voorval aan hoe graag Microsoft wil dat zijn investering in OpenAI, dat de technologie van Copilot levert, rendeert.