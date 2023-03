Microsoft integreert ChatGPT als preview in Azure OpenAI Service

Schrijfrobot ChatGPT is nu ook als preview beschikbaar in Microsoft Azure OpenAI Service. De dienst geeft klanten toegang tot AI-modellen als Dall-E 2, GPT-3.5 en Codex die gebruikmaken van Azure.



Ontwikkelaars kunnen door de beschikbaarheid van ChatGPT in Azure OpenAI Service op maat gemaakte AI-toepassingen rechtstreeks in hun eigen applicaties integreren. Daarnaast is het nu mogelijk om ChatGPT te integreren in bestaande bots, om zo bijvoorbeeld onverwachte vragen te beantwoorden of gesprekken van klantenservice-afdelingen samen te samenvatten.

Cognitieve diensten



Azure OpenAI laat ook toe dat cognitieve diensten worden gecombineerd, wat diverse nieuwe bedrijfstoepassingen mogelijk maakt. Als voorbeeld noemt Microsoft de combinatie van Azure OpenAI en Azure Cognitive Search, waarmee via conversationele taal gegevens uit een kennisbank kunnen worden opgevraagd. ChatGPT is per direct toegankelijk via Azure OpenAI Service.

