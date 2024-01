Microsoft maakt AI-assistent Copilot breder beschikbaar. Download hier de apps voor iOS en Android

Microsoft gaat zijn AI-assistent Copilot beschikbaar maken voor meer gebruikers. Het techbedrijf lanceert onder meer een gratis app voor Android en iOS.

Copilot is de chatbot met artificiële intelligentie die gebruikers onder meer toelaat om teksten te schrijven of samen te vatten, uitleg te verschaffen of om afbeeldingen te genereren. De slimme assistent werd vorig jaar gelanceerd en was al toegankelijk voor alle bedrijfsklanten van Microsoft 365. Het concern maakt de technologie nu ook beschikbaar voor alle klanten van zijn internetdiensten. Daarnaast lanceert het ook een beperktere versie van de chatbot, die gebruikers kunnen aanpassen naargelang hun interessesfeer, zoals reizen of koken. De mobiele Copilot-apps kan je snel en gratis downloaden via onderstaande links.

Internet of Things

Met het Britse telecomconcern Vodafone werd dan weer een strategisch partnerschap voor tien jaar afgesloten, waardoor clouddiensten en het Internet of Things-platform zullen worden uitgebreid met AI-functies. Vodafone zal er de volgende jaren anderhalf miljard dollar in investeren.

Eerder deze maand kondigde Microsoft al aan dat er op zijn klavier een aparte toets komt om Copilot rechtstreeks te activeren. Het ging om de eerste aanpassing in dertig jaar van het toetsenbord. De AI-assistent zal later dit jaar ook beschikbaar zijn in het besturingssysteem Windows 11 van Microsoft.