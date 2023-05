Microsoft stelt zijn AI-aangedreven Bing-zoekmachine open voor het grote publiek

Drie maanden na de integratie van generatieve AI in zijn Bing-zoekmachine heeft Microsoft donderdag de wachtlijst voor het testen van de chatbot beëindigd. Iedereen kan er voortaan dus mee aan de slag, in een open preview-versie, ondanks zorgen over de snelle uitrol van de technologie.

‘Bing heeft de 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers overschreden en het aantal mobiele app-installaties is sinds de lancering verviervoudigd’, aldus Yusuf Mehdi, een van de vicepresidenten bij de Amerikaanse computergigant. ‘Als gevolg daarvan groeit het marktaandeel van Bing en groeit het aandeel van onze Edge-browser voor het achtste kwartaal op rij’, voegde hij eraan toe.

Microsoft wil met de vernieuwde Bing-zoekmachine ‘wraak’ nemen op Google, dat al sinds jaar en dag dominant is met zijn gelijknamige zoekmachine, de browser Chrome en tal van innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie. De twee bedrijven zijn in een verwoede race om generatieve AI beland sinds OpenAI de tool ChatGPT heeft uitgebracht. Microsoft, de belangrijkste investeerder van OpenAI, heeft het nieuwste taalmodel van de Californische start-up, GPT-4, toegevoegd aan Bing, waardoor online zoeken verandert in een dialoog met een chatbot.

Ruim een half miljoen gesprekken

‘De voorbije negentig dagen hebben onze klanten meer dan een half miljoen gesprekken gevoerd en Bing gebruikt om duidelijke antwoorden te krijgen op van alles en nog wat – van de beste plaats om op vakantie te gaan met iemand die allergisch is voor pollen, tot een overzicht in tabelvorm van de vulkanische activiteit van de aarde in de afgelopen tien jaar’, pochte Yusuf Mehdi.

De topman onthulde verschillende verbeteringen die digitale interfaces moeten veranderen in ‘copiloten voor internetgebruikers’. Zo kan Bing via een Image Creator sinds kort afbeeldingen genereren, en die mogelijkheid wordt nu uitgebreid naar alle talen (en dat zijn er meer dan honderd) die de zoekmachine ondersteunt. Eveneens nieuw bij Microsoft is ‘visual search in chat’, waarmee je zelf beelden kan uploaden om op het web naar vergelijkbare content te zoeken.